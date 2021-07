Em comunicado, o ministério cabo-verdiano avançou que de um total de 1.403 amostras analisadas desde quinta-feira, foram diagnosticados 72 novos casos positivos de covid-19, numa taxa de positividade de 5,1%.

Na ilha de Santiago, há registo de mais 22 novos casos, sendo oito na Praia, seis em São Salvador do Mundo, cinco em Santa Catarina, dois em Santa Cruz e um em São Miguel.

Há mais 13 casos em São Filipe e seis nos Mosteiros, todos na ilha do Fogo, 10 na Brava, Santo Antão com quatro, sendo três na Ribeira Grande e um no Porto Novo, dois em São Vicente, 10 na Ribeira Brava de São Nicolau e cinco no Maio.

Em mais um dia sem registo de qualquer óbito, as autoridades de saúde de Cabo Verde deram alta a mais 65 pessoas, aumentando para 31.757 os casos recuperados desde o início da pandemia.

Com os novos dados, o país aumentou para 32.666 os casos positivos acumulados desde o primeiro em 19 de março de 2020, mantém 287 mortes provocadas pela doença e passa a contabilizar 603 casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.957.862 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 182,5 milhões de casos de infeção, segundo o balanço mais recente feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.108 pessoas e foram confirmados 884.442 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

