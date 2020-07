Em comunicado, o Ministério da Saúde de Cabo Verde refere que foram processadas desde segunda-feira, nos laboratórios de virologia do país, 289 amostras, sendo que 21 deram resultado positivo para o novo coronavírus na Praia, bem como em São Miguel (03), ambos municípios da ilha de Santiago.

Foram ainda confirmados casos positivos nas ilhas de São Nicolau, no município de Ribeira Grande (01), e na ilha do Sal (01).

Além dos 26 novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas, foram confirmados por análise laboratorial, no mesmo período, mais 66 recuperados da doença (metade dos quais na ilha do Sal), permanecendo ativos 714 casos no país.

Com os dados de hoje, o acumulado desde 19 de março, quando foi diagnosticado o primeiro infetado com covid-19 no arquipélago, passa a ser de 2.354 casos, com 1.616 recuperados, 22 óbitos e dois estrangeiros transferidos para os países de origem.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 654 mil mortos e infetou mais de 16,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

