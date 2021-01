Em comunicado, aquele ministério referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 882 amostras -- um dos maiores registos diários - desde sexta-feira, com o concelho da Praia, capital do país e principal foco da doença, a não registar qualquer novo infetado, mantendo 56 casos ativos.

Ainda na ilha de Santiago, nenhum outro concelho registou igualmente novos casos da doença.