De acordo com um relatório do Ministério das Finanças, consultado hoje pela Lusa, a execução orçamental dos projetos inscritos em resposta à covid-19 totalizaram até fevereiro 145 milhões de escudos (1,3 milhão de euros), de um total previsto de 1.030 milhões de escudos (9,3 milhões de euros) para todo o ano.

Em causa estão projetos de preparação e reposta à covid-19 através da vacinação, de ações de prevenção da transmissão da pandemia, de reforço do setor da Educação, do apoio aos municípios no combate à doença, mas também na atribuição de apoios sociais de emergência às famílias mais carenciadas, nomeadamente trabalhadores do setor informal.

A principal parcela (40,2%) deste investimento será suportada diretamente pelo Tesouro cabo-verdiano, com o Governo a esperar financiar 27,7% com donativos internacionais e 32,1% através de empréstimos, de acordo com o mesmo relatório do Ministério das Finanças sobre execução orçamental.

Cabo Verde regista um acumulado de 24.742 casos de covid-19 diagnosticados desde 19 de março de 2020, que provocaram 228 mortos por complicações associadas à doença.

Desde final de março que o arquipélago tem registado recordes diários de novos infetados com a doença, amostras analisadas e mortos.

A taxa de incidência acumulada em todo o país é atualmente de 684 casos por 100 mil habitantes, com o arquipélago a contar com 3.030 casos ativos de covid-19, dos quais 1.310 na cidade da Praia, principal foco da pandemia em Cabo Verde.

PVJ // JH

Lusa/Fim