"Face à mortalidade de suínos ocorrida, recentemente, na ilha de Boavista", a autoridade veterinária realizou análises laboratoriais que confirmam "a ocorrência de peste suína africana na ilha", lê-se em comunicado.

O Governo anunciou um plano sanitário com medidas de emergência para travar a propagação da doença e estratégias de médio e longo prazo para o controlo, em conformidade com as normas da Organização Mundial da Saúde Animal.

Para lidar com a situação, foi mobilizada uma equipa multidisciplinar do ministério, municípios e serviços de saúde para realizarem ações de sensibilização e informação sobre a doença.

Surtos periódicos da doença surgem em Cabo Verde devido à falta de cuidados sanitários na criação de animais.

Em 2011, o Governo ordenou o abate de mais de 2.500 porcos para conter a epidemia.

RS // VM

Lusa/Fim