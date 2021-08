De um total de 921 amostras analisadas nas últimas 24 horas, o ministério cabo-verdiano deu conta de 10 casos novos de covid-19, o menor número diário dos últimos 13 dias, numa taxa de positividade de 1,1%.

Os novos casos foram registados na Praia (oito) e um cada em São Miguel e em Santa Cruz, todos municípios da ilha de Santiago.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde deram alta a mais 41 pessoas, aumentando para um total de 33.535 casos considerados recuperados da doença.

Depois de 19 dias sem registo de óbitos, Cabo Verde anunciou mais dois no fim de semana, mas nenhum hoje, continuando com um total de 300 mortes provocadas pela doença.

Desde o início da pandemia no país, em 19 de março de 2020, já foram contabilizados 34.407 casos acumulados, dos quais há 551 casos ativos, ainda segundo o Ministério da Saúde.

Na habitual conferência de imprensa de ponto de situação da pandemia no país, o diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, informou que foram registados 18 casos suspeitos nas últimas 24 horas e há 23 doentes internados nos hospitais, uma taxa de ocupação de camas de 25%.

No habitual balanço dos últimos 14 dias, o diretor nacional de Saúde avançou que houve uma média de 41 casos por dia e uma taxa de positividade de 3,2%, ligeiramente inferior ao mesmo período anterior, em que a taxa de positividade foi 3,4%.

Apesar da ligeira diminuição da taxa de positividade, Jorge Barreto constatou igualmente um ligeiro aumento do número de casos novos nas últimas duas semanas, mas explicou que o número de amostras também aumentou.

Nas últimas duas semanas, a taxa de incidência acumulada no país foi de 103 casos por 100 mil habitantes, maior do que os 93 por 100 mil habitantes no mesmo período anterior.

Jorge Barreto alertou para esse ligeiro aumento da taxa de positividade e aproveitou para chamar a atenção das pessoas para o cumprimento das medidas de prevenção, independentemente do ritmo de vacinação no país, que considera ser bom.

De acordo com os dados avançados pelo porta-voz do Ministério da Saúde, neste momento há dois concelhos com uma taxa de cobertura vacinal com pelo menos a primeira dose acima dos 90%, que são Paul (90,6%) e Tarrafal de São Nicolau (90,2%).

A covid-19 provocou pelo menos 4.353.003 mortes em todo o mundo, entre mais de 206,7 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

