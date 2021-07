Nas previsões intercalares de verão, hoje divulgadas, o executivo comunitário projeta subidas da mesma ordem para o PIB da zona euro e para o conjunto da União Europeia (UE), justificando que, em 2021, "a recuperação [de 4,8%] beneficia do substancial efeito de prolongamento do ano anterior, da forte retoma do consumo privado, bem como do impacto do Mecanismo de Recuperação e Resiliência a partir do segundo semestre do ano".

O efeito de retoma prolongada também se aplica ao próximo ano, para quando a Comissão Europeia prevê um crescimento do PIB de 4,5% na zona euro e na UE.

Estes valores comparam com subidas de 4,3% na zona euro e de 4,2% na União, e de 4,4% em ambas em 2022, anteriormente apontadas nas previsões macroeconómicas da primavera, divulgadas em maio passado, registando-se uma ligeira melhoria.

Também mais otimista é a estimativa do executivo comunitário quanto ao regresso aos níveis da economia antes da crise gerada pela covid-19, estimando agora a instituição que "o PIB regresse ao seu nível pré-crise no último trimestre de 2021, tanto na UE como na zona euro".

"Para a zona euro, isto é um trimestre mais cedo do que o esperado nas previsões da primavera", realça Bruxelas.

ANE // CSJ

Lusa/fim