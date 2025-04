Segundo o SIC, o suspeito transportava a droga de forma dissimulada no estômago e no fundo da mala de viagem, no momento de desembarque de passageiros de um voo da TAAG -- transportadora estatal angolana -- proveniente do Brasil.

A detenção ocorreu numa coordenação operativa entre as forças do sistema de segurança destacadas no aeroporto, refere-se numa nota do SIC, que garante prevenção e combate contínuo ao narcotráfico em Angola.

DAS // SB

Lusa/Fim