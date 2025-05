A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmembol) puniu ainda o Colo Colo com uma multa de 80 mil dólares (71 mil euros) e deu a vitória na partida, em Santiago do Chile, em 10 de abril, à equipa brasileira Fortaleza.

O veredicto do comité disciplinar da Conmembol determinou também que os adeptos da equipa chilena não poderão entrar em estádios como visitantes durante os próximo cinco jogos fora do torneio continental.

A entidade máxima do futebol sul-americano já tinha suspendido provisoriamente a entrada de adeptos do Colo Colo, antes da sanção final. O clube disputou um jogo frente aos argentinos do Racing, à porta fechada, em 22 de abril.

O Colo Colo tem um prazo máximo de sete dias para recorrer do castigo imposto, mas o clube chileno ainda não se pronunciou sobre a decisão.

A punição da Conmebol deixa o Colo Colo na cauda do Grupo E, com dois pontos. O Fortaleza subiu ao terceiro lugar, com quatro pontos, os mesmos do segundo, o Racing, enquanto os colombianos do Atlético Bucaramanga lideram com cinco.

Em 10 de maio, o jogo da segunda jornada da principal competição sul-americana de clubes foi suspenso, quando estavam disputados 72 minutos e o resultado empatado 0-0.

Uma claque do Colo Colo encetou um protesto, arremessando objetos para o relvado, enquanto os jogadores do emblema chileno, liderados por Esteban Pavez e Arturo Vidal, pediam o regresso à normalidade, e os do Fortaleza correram para os balneários.

A equipa de arbitragem, liderada pelo uruguaio Gustavo Tejera, interrompeu o jogo, que, mais tarde, acabaria por ser oficialmente suspenso.

A Garra Blanca, um grupo de adeptos radicais do Colo Colo, confirmou em comunicado que o protesto visou a policia chilena, acusando-a de perseguição e de ter matado dois elementos da claque.

A invasão de campo aconteceu horas depois de dois adeptos, um de 13 anos e outro de 18, morrerem em 10 de abril, antes do jogo, nos arredores do Estádio Monumental, em Santiago.

Cerca de uma centena de adeptos tentou forçar a entrada no recinto, tendo a polícia intervido. Nessa ação de força, foi derrubada uma barreira, atingindo as duas vítimas.

"O Ministério Público está a investigar a razão da morte destas duas pessoas. O que sabemos é que um dos gradeamentos esmagou esses dois jovens", afirmou na altura o procurador Francisco Morales.

"A Conmembol lamenta profundamente a morte dos dois adeptos", lê-se num comunicado do organismo que rege o futebol sul-americano, expressando as "sinceras condolências às suas famílias e amigos".

