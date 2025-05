Os casinos arrecadaram quase 18,9 mil milhões de patacas (2,08 mil milhões de euros) em abril, de acordo com dados da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) da região semiautónoma chinesa.

Este valor foi superior ao esperado pelos analistas do banco Citigrupo, que em 24 de abril previram receitas de 18,25 mil milhões de patacas (2,01 mil milhões de euros) para o mês, o que teria sido uma queda homóloga de 2%.

Também Vitaly Umansky, analista da empresa de consultadoria Seaport Research Partners, tinha previsto, em 01 de abril, uma descida de 0,1% nas receitas, em comparação com o mesmo mês de 2024, devido a uma recente campanha policial contra o câmbio ilegal de dinheiro.

O setor do jogo está a ter o melhor arranque do ano desde 2019, antes do início da pandemia de covid--19.

Entre janeiro e abril, os casinos de Macau registaram receitas totais de 76,5 mil milhões de patacas (8,43 mil milhões de euros), mais 0,8% do que no mesmo período de 2024.

Este valor representa 76,7% do acumulado nos primeiros quatro meses de 2019.

Em 01 de abril, a empresa JP Morgan Securities previu que as receitas do jogo em Macau iriam estagnar no primeiro semestre de 2025, antes de "acelerar na segunda metade" para um crescimento entre 5 e 6%.

Numa nota, os analistas da JP Morgan referiram que isso iria resultar em "um crescimento modesto de 3%" para o atual ano.

Também Vitaly Umansky previu um maior crescimento, 10,9%, na segunda metade de 2025, depois de uma subida de 2,2% no primeiro semestre. O analista da Seaport Research Partners espera um crescimento de 6,5% para todo o ano.

Macau obteve em 2024 receitas totais de jogo de 226,8 mil milhões de patacas (27,4 mil milhões de euros), mais 23,9% do que em 2022, mas apenas 73,2% do registado em 2019, antes da pandemia de covid-19.

O Governo de Macau previu, no orçamento para 2025, que o ano feche com receitas totais de 240 mil milhões de patacas (27,7 mil milhões de euros), o que seria um aumento de 6% em comparação com o ano passado.

Mas, em 23 de abril, o secretário para a Economia e Finanças de Macau admitiu que as receitas públicas de 2025 "poderão não ser tão optimistas como o previsto", uma vez que as receitas do jogo estão abaixo do alvo mensal de 20 mil milhões de patacas (2,2 mil milhões de euros).

"Temos de estudar seriamente a futura situação económica e persistir na gestão dos recursos financeiros com prudência com base no princípio de manutenção das despesas dentro dos limites das receitas constante da Lei Básica", referiu Anton Tai Kin Ip.

A Lei Básica (a "miniconstituição" de Macau), exige que o Governo mantenha as contas em terreno positivo.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

