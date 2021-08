No total, o mais populoso país sul-americano já contabilizou 567.862 mortes e 20.319.000 casos positivos de coronavírus.

O Brasil é a segunda nação em número de mortes na pandemia, atrás dos Estados Unidos, e a terceira em número de infeções, depois dos Estados Unidos e da Índia.

O estado de São Paulo mantém a liderança absoluta em número de mortes e casos no Brasil, com um total de 142.199 óbitos e 4.156.563 notificações de casos da doença.

Em relação às mortes, no segundo lugar surge o Rio de Janeiro (60.549), seguido por Minas Gerais (51.744), Paraná (36.313) e Rio Grande do Sul (33.724).

Já em números totais de casos, o segundo lugar é ocupado por Minas Gerais (2.015.707), seguido pelo Paraná (1.411.849), Rio Grande do Sul (1.388.588) e Bahia (1.207.796).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador do Brasil, informou que encaminhou hoje um ofício à Pfizer pedindo esclarecimentos sobre estudos sobre a terceira dose da vacina contra a covid-19.

Segundo a agência, o objetivo é identificar os dados que fundamentaram a decisão da agência reguladora norte-americana (Food and Drug Administration -- FDA) que autorizou a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 em pacientes transplantados ou imunocomprometidos.

Nesta sexta-feira, a família de Sílvio Santos, dono da rede de televisão SBT e apresentador de programas exibidos no mesmo canal, confirmou que ele foi internado num hospital da cidade de São Paulo, após ser diagnosticado com covid-19.

Sílvio Santos tem noventa anos e, segundo publicação no Instagram da sua filha, Patrícia Abravanel, "está clinicamente bem (...) brincando com todos, fazendo piadas, (...) mas testou positivo para covid-19 e, por conta da idade e necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo".

A covid-19 provocou pelo menos 4.333.013 mortes em todo o mundo, entre mais de 205,3 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

