Segundo um comunicado divulgado no 'site' da polícia brasileira, cerca de 20 agentes cumprem três mandados de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, em casas de suspeitos nas cidades de Fortaleza e Aquiraz, ambas no estado do Ceará.

A Operação 85 decorre de uma investigação instaurada em abril de 2021 para apurar "crime de tráfico internacional de drogas, a partir da apreensão de 85 quilos de cocaína em Lisboa -- Portugal, em voo que partiu de Fortaleza na noite de 17/4/2021".

A polícia brasileira frisou que já identificou indícios da participação de empregados cúmplices do aeroporto de Fortaleza no crime, que teriam introduzido a droga no compartimento de carga de uma aeronave de maneira clandestina.

Os suspeitos incorrem em penas de até 40 anos de prisão no Brasil.

