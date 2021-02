Num comunicado, a Polícia Federal brasileira informou que a operação chamada "Quinta Coluna" investiga o uso de aeronaves militares por traficantes de drogas e os vínculos dos suspeitos ao branqueamento de capitais obtidos nesta prática criminosa.

A operação policial decorre na cidade de Brasília e cumpre quinze mandados de prisão e busca, visando, em particular os suspeitos de liderar o alegado grupo criminosso que foram impedidos de deixar a capital brasileira até à conclusão das investigações.

A justiça brasileira determinou o arresto de imóveis e veículos das pessoas acusadas de fazer parte desta rede criminosa, entre as quais alguns militares da Força Aérea Brasileira (FAB), informaram as autoridades.

O caso está relacionado com a prisão, em junho de 2019, em Espanha de um sargento brasileiro que transportava drogas no avião militar que levava o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, a uma cimeira presidencial no Japão e fazia escala técnica em Sevilha.

O sargento foi preso no aeroporto de Sevilha com 37 quilos de cocaína numa mala e, por decisão da Justiça espanhola, terá de cumprir pena de seis anos de prisão no país europeu.

As investigações, especificou a Polícia Federal brasileira, "mostram que além do sargento preso em Sevilha, outras pessoas estavam associadas aos militares, de forma estável e permanente, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com elementos apresentados ao Justiça que indica que até pelo menos houve outro embarque de drogas para a Espanha".

Em relação ao branqueamento de dinheiro, as investigações indicam que o grupo "utilizou várias estratégias para ocultar os ativos oriundos do tráfico de drogas, principalmente com a compra de veículos e imóveis com elevados pagamentos de seus valores em dinheiro".

As indicações "são concomitantes aos processos por tráfico internacional de drogas que tramitam na Justiça Militar", que, no caso da esfera civil, têm penas que variam de três a dez anos de reclusão, concluiu a polícia brasileira.

CYR // PJA

Lusa/Fim