"A gente tem que aguardar o que vai ser oferecido ao mercado internacional", sublinhou Silvio Costa Filho numa entrevista à Lusa, após um encontro com o ministro português das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, que decorreu esta quinta-feira, em Lisboa, e no qual foi informado oficialmente pelo seu homólogo que "a TAP seria privatizada ao longo de 2025".

O Brasil acompanhará o processo, disse o ministro, mas ressalvando, que o executivo de Lula da Silva, respeitará institucionalmente "a decisão do governo português" e no encontro com o homólogo português foi referido que "qualquer companhia aérea no mundo pode participar" naquele processo.

Por isso, no regresso ao Brasil irá transmitir essa ideia no diálogo com a Latam, com a Azul, com a Gol e outras companhias", mesmo que "o governo brasileiro apoie e torça pelo fortalecimento das companhias aéreas do Brasil, mas qualquer compra de ativos compete ao mercado e às companhias aéreas".

A 10 de outubro, em declarações públicas, o ministro português de Estado e das Finanças falava de três grupo interessados na privatização da companhia aérea portuguesa.

"Estamos em diálogo com as três companhias áreas [Lufthansa, Air France-KLM e IAG] que mostraram interesse na privatização da companhia, este é um diálogo preliminar, estamos a analisar a pretensão de cada uma destas companhias", adiantou então Joaquim Miranda Sarmento, em conferência de imprensa, em Lisboa, após a entrega no parlamento da proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

O Brasil, disse o ministro brasileiro à Lusa, o que pretende é poder ter "melhoria dos serviços prestado pela TAP" após a sua alienação a privados e para que a companhia aérea "possa preservar os voos" para o país e "se possa ampliar o diálogo entre a aviação brasileira e aviação portuguesa".

Do seu homólogo português, leva a garantia que, "independentemente da privatização da TAP", todas as rotas e voos que a companhia aérea tem hoje para o Brasil "serão preservadas" e que "será feito um trabalho, à medida que [a empresa] tenha novas aeronaves, para poder ampliar novas rotas e voos" para o mercado brasileiro.

Silvio Costa Pinto, que considerou a reunião com o seu homólogo "muito positiva", adiantou que nela falaram também de outras possibilidades para ampliar a relação bilateral entre o Brasil e Portugal.

Lembrando, que os dois países têm hoje "uma prioridade conjunta de estreitar cada vez mais o turismo de negócios e de lazer", referiu que hoje, "no PIB (Produto Interno Bruto) de Portugal o turismo equivale a 15% e no Brasil equivale a 7%".

Na sua opinião, isto quer dizer que os dois países têm "um amplo trabalho pela frente para fazer com que cada vez mais turistas brasileiros venham a Portugal e portugueses possam ir ao Brasil" em lazer e em negócios.

Um contexto, no qual ambos os governos sabem também que "a TAP é muito importante".

Entre os dias 21 e 25 de outubro, o ministro de Portos e Aeroportos do brasileiro realiza uma visita a Espanha e Portugal, países que o Governo do Brasil considera "parceiros estratégicos (...) no setor".

O objetivo desta viagem, que em Portugal começou na quinta-feira e termina hoje, foi encontrar-se com investidores, representantes de empresas e autoridades locais para apresentar projetos de concessões, propostas de investimentos e oportunidades na aviação regional e nos portos brasileiros, adianta em comunicado o seu ministério.

ATR // ANP

Lusa/Fim