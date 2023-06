A contagem da população realizada em 2022 registou 203.062.512 habitantes, menos 10,2 milhões do que a estimativa feita com base nos 5.570 municípios do Brasil, o país mais populoso da América Latina.

Ainda assim, comparando com 2010, segundo o IBGE, a população cresceu 6,5%, mais 12,3 milhões de pessoas do que no censo anterior, realizado em 2010.

A taxa de crescimento anual da população está, no entanto, a abrandar fortemente, para 0,52%, metade da taxa registada em 2010 e a mais baixa já observada desde o início das operações de recenseamento em 1872, salienta o IGBE.

A região sudeste do país é a mais densamente povoada, com quase 85 milhões de habitantes (41,8% do total), sobretudo nos estados mais densamente povoados: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A cidade de São Paulo, a maior da América Latina, tem 11,5 milhões de habitantes, seguida do Rio de Janeiro (6,2 milhões) e de Brasília (2,8 milhões).

