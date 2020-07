Segundo a nota, o valor vai ser aplicado na aquisição e instalação de equipamentos de neonatologia do Hospital Central da Beira, o principal do centro de Moçambique.

"O apoio do BPI e da CGD a Moçambique foi decidido logo à primeira hora, durante a visita do Presidente de Moçambique, Filipe Nuysi, a Portugal, em junho de 2019, dois meses depois da passagem do ciclone Idai com consequências terríveis", acrescenta-se na nota.