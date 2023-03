O agenciamento do artista, num comunicado hoje divulgado, recorda que Bordalo II, "nos seus trabalhos, adota sempre uma abordagem crítica do consumo excessivo das sociedades atuais e 'Bicho Homem' explora este tema, focando-se nas conseque^ncias destas dinâmicas de consumo".

"Ale´m do peso ambiental, ha´ tambe´m um enorme impacto na organizac¸a~o do espac¸o - as cidades -- e no papel que cada um de no´s ocupa nesse espac¸o. As cidades tornaram-se epicentros de desigualdade e conflito", lê-se no comunicado sobre "Bicho Homem", mostra na qual são apresentadas "cerca de quarenta obras ine´ditas" do artista.

Artur Bordalo (Bordalo II - o primeiro era o avô, o artista plástico Real Bordalo), nascido em Lisboa, em 1987, começou pelo 'graffiti', que o preparou para o trabalho pelo qual se tornou conhecido: esculturas feitas com recurso a lixo e desperdícios.

Nos últimos anos tem espalhado por todo mundo "Big Trash Animals" ("Grandes Animais de Lixo"), retratos de animais feitos com aquilo que os destrói.

A mostra estará patente na Usina Luís Maluf, situada no bairro da Barra Funda, mas vai estender-se também às ruas, com obras a serem "distribui´das pela capital paulista e em outras cidades como Valinhos, no interior de Sa~o Paulo, e Rio de Janeiro".

Em imagens partilhadas na conta oficial do artista na rede social Instagram veem-se tucanos, capivaras e onças pintadas da série "Big Trash Animals", colocadas nas ruas de São Paulo.

De acordo com o galerista Luís Maluf, citado no comunicado, todas as obras apresentadas em "Bicho Homem", dentro e fora de portas, foram feitas a partir de materiais encontrados, "garimpados em cooperativas de reciclagem ao redor da Usina, na Barra Funda e no Estado de Sa~o Paulo".

"Com isso, conseguimos juntar para o artista cerca de tre^s toneladas de material - objetos em pla´stico, madeiras, cordas e redes de pesca, mangueiras, peluches, entre outros - para as suas produc¸o~es", referiu.

"Bicho Homem" estará patente na Usina Luís Maluf até 03 de maio. A exposição é inaugurada hoje e pode ser visitada a partir de quarta-feira.

JRS // MAG

Lusa/Fim