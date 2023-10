Os alunos, adianta a GNR, tinham ferimentos ligeiros e foram "prontamente assistidos no local".

O alerta foi dado às 11:00 para a patrulha da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPCPC) do Destacamento Territorial de Almada, no distrito de Setúbal.

No local, os militares da GNR identificaram três jovens como os presumivelmente autores do rebentamento, com idades entre os 13 e os 14 anos, e apreenderam uma caixa de artigos pirotécnicos, bem como um isqueiro.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) relembra que nem todos os artigos de pirotecnia podem ser vendidos ou disponibilizados a menores.

As chamadas "bombas de carnaval", frisa a GNR, "não são brinquedos", são artigos de pirotecnia "que exigem vários cuidados uma vez que a sua utilização acarreta riscos que podem causar diversas lesões, queimaduras e ferimentos graves".

GC // MCL

Lusa/Fim