Numa nota divulgada hoje de manhã, o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira indica que o fogo rural se mantém ativo nas zonas da Trompica e Lugar da Serra, no concelho da Ribeira Brava.

Estão naquele local seis veículos de combate a incêndios com 18 operacionais afetos aos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e aos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Já na freguesia do Jardim da Serra, concelho de Câmara de Lobos, "existem duas frentes ativas, uma virada a sul, em direção a uma zona habitacional, apresentando ainda um grande distanciamento de residências, e outra virada a norte, com progressão em direção à Vereda da Encumeada", de acordo com a nota.

Para esta zona foram mobilizados 10 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, apoiados por três veículos de combate a incêndios.

O comandante de operações de socorro "solicitou a ativação do meio aéreo para eventual combate às chamas, priorizando o concelho de Câmara de Lobos, sendo aquele que poderá representar maior perigo no momento".

A brigada helitransportada foi ativada, mas "poderá estar condicionada pelas condições meteorológicas adversas que se fazem sentir naquela localidade, designadamente a ocorrência de vento forte", acrescenta a Proteção Civil.

Encontram-se ainda no terreno elementos do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza da Madeira e da PSP.

O incêndio deflagrou na quarta-feira de manhã, na Serra de Água, concelho da Ribeira Brava, numa zona de difícil acesso. As chamas propagaram-se na quinta-feira à noite às zonas altas do concelho de Câmara de Lobos, atingindo as serras do Jardim da Serra.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, o combate ao fogo está a ser dificultado por estar a lavrar em áreas de difícil acesso aos meios operacionais pedestres.

A Proteção Civil pede à população para evitar deslocações para as áreas do incêndio, de forma a facilitar o trabalho dos operacionais no terreno e evitar "riscos desnecessários".

As costas norte e sul da Madeira, assim como as regiões montanhosas, encontram-se hoje sob aviso laranja (o segundo mais grave numa escala de três), devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Sob aviso amarelo, o menos grave, está a ilha Porto Santo.

