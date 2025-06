Numa entrevista ao jornal alemão Bild, a publicar no sábado, o ministro Gideon Saar afirma que o resultado da ofensiva israelita, desencadeada há uma semana, é "muito significativo" no sentido de impedir a República Islâmica de se tornar numa potência nuclear.

"Creio que, de acordo com a avaliação que nos foi dada, já atrasámos em pelo menos dois ou três anos a capacidade do Irão para desenvolver uma bomba nuclear", afirmou o chefa da diplomacia israelita.

Alegando que o Irão estava prestes a desenvolver uma bomba atómica, Israel lançou um ataque aéreo maciço e sem precedentes contra o seu principal rival regional no dia 13 de Junho, atingindo centenas de instalações militares e nucleares e matando os principais oficiais militares e cientistas nucleares do país.

"O facto de termos eliminado estas pessoas que lideravam e impulsionavam o desenvolvimento de armas dentro do programa nuclear é extremamente importante", disse Gideon Saar.

O Irão, que retaliou com ataques de mísseis e 'drones' contra Israel, nega qualquer intenção de desenvolver uma arma nuclear, defendendo o seu direito de desenvolver um programa nuclear civil.

O responsável da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, afirmou que a sua agência não encontrou provas que sugiram que o Irão está atualmente a desenvolver uma arma atómica.

Mas Gideon Saar afirmou ao Bild que Telavive "não descansará enquanto não tiver feito todo o possível para eliminar esta ameaça".

O Governo israelita "não definiu a mudança de regime" no Irão "como um objectivo nesta guerra", disse.

"Pelo menos até agora, não definimos", acrescentou.

A Casa Branca indicou na quinta-feira que o Irão tem capacidade para montar uma bomba nuclear em 15 dias se o líder supremo, Ali Khamenei, der a ordem, mas o Presidente norte-americano não tomou nenhuma decisão sobre a participação de Washington no conflito, ao lado de Israel.

O Governo do Irão descreveu hoje a ofensiva militar israelita como "uma traição" ao processo diplomático com os Estados Unidos, numa intervenção do ministro dos Negócios Estrangeiros no Conselho de Direitos Humanos da ONU.

"Fomos atacados no meio de um processo diplomático. Devíamos reunir-nos com os norte-americanos no dia 15 de junho para elaborar um acordo muito promissor", declarou Abbas Araghchi, pouco antes do seu encontro com os seus homólogos francês, britânico e alemão num hotel em Genebra, na Suíça.

Na sua primeira viagem ao estrangeiro desde o início do conflito, o ministro iraniano condenou o ataque israelita como um "horrível ato de agressão", que interrompeu as negociações em curso sobre o seu programa nuclear.

Destacando o risco de radiação após bombardeamentos contra instalações nucleares, o ministro iraniano sublinhou que estes ataques configuram crimes de guerra.

O enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, tinha planeado reunir-se com Araghchi em Omã, no dia 15 de junho, mas o encontro foi cancelado após o início dos ataques israelitas.

O Ocidente suspeita que o Irão procura desenvolver armas nucleares e Israel mantém a ambiguidade sobre a posse de armas nucleares.

De acordo com o Instituto Internacional de Investigação da Paz de Estocolmo (SIPRI), o país possui 90 ogivas nucleares.

Os bombardeamentos israelitas causaram pelo menos 224 mortos, incluindo altos comandos militares e cientistas que trabalhavam no programa nuclear, mas o número deverá ser bastante superior, uma vez que os últimos dados oficiais remontam a domingo.

Israel estima, por seu lado, que os ataques iranianos já fizeram pelo menos 24 mortos e 1.217 feridos, 12 em estado grave.

PDF (HB) // MAG

Lusa/Fim