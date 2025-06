"Israel está agora a arrastar a região para a beira do desastre total ao atacar o Irão, nosso vizinho", disse o chefe da diplomacia turca numa cimeira da Organização de Cooperação Islâmica (OCI), em Istambul.

"Não existe um problema palestiniano, libanês, sírio, iemenita ou iraniano, mas existe claramente um problema israelita", afirmou Hakan Fidan, apelando ao fim da "agressão sem limites" contra o Irão.

"Temos de evitar que a situação degenere numa espiral de violência que ponha em causa a segurança regional e mundial", acrescentou o ministro turco perante dezenas de homólogos dos países membros da OCI.

Falando depois, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou os países ocidentais de darem "apoio incondicional" a Israel, afirmando que Ancara não permitirá que as fronteiras regionais sejam redesenhadas "com sangue".

"É essencial que demonstremos uma maior solidariedade para pôr fim aos atos de banditismo de Israel, não só na Palestina, mas também na Síria, no Líbano e no Irão", acrescentou, dirigindo-se aos 57 países membros da OCI, uma organização fundada em 1969 que pretende ser a voz do mundo muçulmano.

Já na passada terça-feira o Presidente turco tinha acusado o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de ser "a maior ameaça" para o Médio Oriente, numa conversa telefónica com o Emir do Qatar, informou a presidência turca.

Israel lançou na madrugada de 13 de junho uma ofensiva sobre o Irão, argumentando que o avanço do programa nuclear iraniano e o fabrico de mísseis balísticos por Teerão representam uma ameaça direta à sua segurança.

