João Almeida, que parte para a derradeira etapa no domingo disputada em contrarrelógio com o objetivo de anular a desvantagem para Vauquelin e chegar à camisola amarela, cumpriu os 207,3 quilómetros entre Neuhausen am Rheinfall e Emmetten em 4:38.25 horas.

O britânico Oscar Onley (Team Picnic PostNL) terminou em segundo na etapa, à frente de Kévin Vauquelin, que enverga o símbolo de líder há três dias e que lançou um ataque e acelerou a cerca de 350 metros da chegada em subida.

"A minha equipa fez um ótimo trabalho numa etapa difícil. Todos os segundos são importantes [ganhou seis ao líder], mas nada está ainda decidido. Amanhã [domingo] vai ser muito duro", disse à Eurosport João Almeida no final da tirada.

Kevin Vauquelin lidera a geral com 29:00.55 horas, com 33 segundos de vantagem sobre João Almeida e 41 sobre o seu compatriota Julian Alaphilippe (Tudor), que foi quinto na etapa.

A prova termina este domingo, entre Beckenried e Stockhütte, com uma crono-escalada de 10 quilómetros.

