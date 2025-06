O quadro em causa é o "Retrato de Ferdinando de Medici, Grande Príncipe da Toscana" (1722), de Anton Domenico Gabbiani, uma obra da exposição permanente do vizinho Palazzo Pitti, mas que agora fazia parte da mostra temporária "Florença e a Europa. As Artes do Século XVII", nas Uffizi.

Segundo fontes das galerias, que descreveram o incidente à imprensa local, o turista tropeçou ao tentar tirar uma 'selfie', e acabou por se apoiar no quadro, rasgando a tela.

Imagens publicadas pela revista Finestre sull'Arte, no seu 'site', mostram um rasgão, na parte inferior do quadro, atingindo a imagem da bota de montar de Ferdinando de Medici.

De acordo com as galerias, os danos são "ligeiros" e o retrato já foi retirado para ser reparado, esperando-se que regresse a exposição "dentro de dias".

O diretor das Uffizi, Simone Verde, explicou por seu lado que tudo aconteceu quando "o turista, ao querer fazer um 'meme', simulando a posição do príncipe Medici, caiu para trás", sobre o quadro.

Simone Verde, em declarações à imprensa italiana, alertou para o "problema crescente" dos visitantes de museus que querem fotografar-se em frente a obras de arte, pondo-as em risco, acrescentando que tem proposto "medidas enérgicas" para pôr termo a este fenómeno.

"O problema dos visitantes que vêm aos museus para fazer 'memes' ou 'selfies' para as redes sociais está a aumentar. Vamos estabelecer limites muito precisos, impedindo comportamentos que não são compatíveis com o significado das nossas instituições e o respeito pelo património cultural", garantiu.

