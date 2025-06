O balão sobrevoava a zona da Praia Grande quando se incendiou, como é visível em vídeos partilhados nas redes sociais, e o governo de Santa Catarina informou que o acidente deixou oito mortos e 13 sobreviventes.

O acidente aconteceu no extremo sul do estado de Santa Catarina, região conhecida como Capadócia brasileira, famoso destino para a prática do balonismo.

As causas do acidente ainda não foram apuradas e equipas de socorro mobilizadas na região continuam os trabalhos de resgate no local, não havendo para já informação sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Este é o segundo acidente grave de balão em menos de uma semana no Brasil. Na última terça-feira, uma mulher morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas após outro acidente de balão em Boituva, no interior de São Paulo.

