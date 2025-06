As povoações ucranianas controladas pela Rússia, região que outrora Putin designou por Novorossiya (Nova Rússia) são as localidades que foram incorporadas em território russo na sequência de um referendo que nem o Governo ucraniano nem os seus aliados reconhecem, como Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporiyia.

Novorossiya é um nome histórico resgatado pelo Presidente russo.

"É necessário que a Ucrânia reconheça os resultados dos referendos nestas quatro regiões. É do interesse da Ucrânia manter relações amigáveis connosco a longo prazo", afirmou o Presidente russo numa entrevista à Sky News Arabia.

Putin apelou ainda para que a Ucrânia declare a sua "neutralidade" e se abstenha de "aderir a qualquer aliança estrangeira", referindo-se à NATO, duas medidas essenciais para "alcançar a estabilidade na região".

"Espero que a atual liderança na Ucrânia seja guiada pelos interesses nacionais e não pelos interesses de terceiros", acrescentou, antes de acusar "partidos externos" de manipularem as autoridades ucranianas.

"A Ucrânia merece um destino melhor do que ser um instrumento nas mãos desses partidos, que estão a trabalhar contra a Rússia", acrescentou Putin.

Putin tem vindo a reivindicar todas estas questões praticamente desde a crise de 2014 na Ucrânia, o precedente direto do atual conflito que eclodiu com a invasão russa do país em 2022.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sempre respondeu que o seu país não tem intenção de aceitar uma única destas exigências e que o fim do conflito exige a retirada da Rússia de todos os territórios ucranianos sob o seu controlo.

Entretanto, o Ministério da Defesa russo informou hoje que as defesas antiaéreas da Rússia abateram na quinta-feira à noite 28 drones ucranianos em quatro das suas regiões, sendo a região fronteiriça de Belgorod a que registou o maior número de vítimas.

"No dia 20 de junho, entre as 22:00 e as 23:55 locais, os sistemas antimíssil ativos destruíram 23 drones ucranianos do tipo aeronave", afirmou o ministério da Defesa russo no seu canal Telegram.

