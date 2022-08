"Hoje realizei a primeira reunião para o discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, que será inaugurada em 20 de setembro na sede da agência em Nova Iorque", disse o chefe de Estado num evento chamado "Diálogos com candidatos", organizado pela União Nacional do Comércio e Entidades de Serviços (Unecs).

Bolsonaro disse que terá um tempo de "15 minutos" para o seu discurso, mas que está "tentando gastá-lo por 20", algo que dependerá dos organizadores da Assembleia Geral.

As eleições no Brasil realizam-se em 02 de outubro, poucos dias após a abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU, da qual Bolsonaro participou nos últimos três anos, sempre com discursos muito mais voltados para questões nacionais do que para a agenda internacional.

Até agora, faltando pouco mais de um mês para as eleições, Bolsonaro está claramente em desvantagem em todas as sondagens, que apontam liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato de uma ampla frente progressista.

Segundo as sondagens, Lula da Silva teria cerca de 45% das intenções de voto, face aos 30% de Bolsonaro.

A eleição presidencial no Brasil tem a primeira volta marcada para 02 de outubro e a segunda volta, caso seja necessária, no dia 30.

Ao todo, 12 candidatos disputam as presidenciais: Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D'Ávila, Soraya Tronicke, Roberto Jefferson, Pablo Marçal, Eymael, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia.

