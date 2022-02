Bolsonaro é o primeiro chefe de Estado brasileiro a visitar a Hungria, um país com um governo e uma agenda de extrema-direita, com a qual o atual executivo do Brasil está em sintonia.

O Presidente brasileiro irá também encontrar-se com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, uma das principais figuras da direita populista na Europa.

Orbán foi um dos dois únicos líderes europeus a assistir à tomada de posse de Bolsonaro como Presidente do Brasil.

A visita do Presidente brasileiro à Hungria ocorre após uma viagem à Rússia, durante a qual se reuniu com o Presidente russo, Vladimir Putin, um líder com quem Orbán também tem uma boa relação.

Putin e Bolsonaro defenderam, na quarta-feira, um "mundo multipolar" e expressaram solidariedade com países "empenhados na paz", embora nenhum dos chefes de Estado tenha abordado as tensões na Ucrânia.

Tanto a Rússia como o Brasil fazem parte dos chamados BRICS, uma aliança de potências emergentes que inclui também a Índia, a China e a África do Sul.

