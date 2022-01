José Manuel Pureza, de 63 anos, voltava a liderar a lista de candidatos do BE por Coimbra, círculo que o elegeu deputado em três legislaturas desde 2009, mas que desta vez 'distribuiu' os nove mandatos por PS, com seis, e PSD, com três.

José Manuel Pureza, professor universitário, doutorado em sociologia, desempenhou na última legislatura o cargo de vice-presidente da Assembleia da República.

Na última legislatura, Pureza integrou a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a Comissão da Saúde, do Trabalho e Segurança Social, da Transparência e Estatuto dos Deputados e de Comissão eventual de Verificação de Poderes dos Deputados Eleitos.

Nos grupos de trabalho, esteve no registo de interesses ou Avaliação das Condições de Trabalho das Forças de Segurança, entre outras.

O seu primeiro mandato pelo Bloco Esquerda decorreu ente 2009 e 2011, o segundo de 2015 a 2019, e o terceiro entre 2019 e o presente.

Em 2019, o BE obteve no distrito de Coimbra 11,18 por cento dos votos, garantindo a eleição de um único deputado naquele círculo, e nas eleições de hoje não foi além de 5,09 por cento.

O partido foi o quarto mais votado, mas atrás do Chega, que teve 6,12 por cento, sem eleger também qualquer deputado por Coimbra, distrito que passa a ter seis deputados do PS e três do PPD/PSD.

RPM // JPS

Lusa/Fim