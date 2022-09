Bloco de partos de Portimão encerra entre as 21:00 de hoje e as 09:00 de segunda

O bloco de partos de Portimão vai encerrar entre as 21:00 de hoje e as 09:00 de segunda-feira devido à ausência de pediatras, disse à Lusa o administrador do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).