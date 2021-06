Segundo a Associated Press, o Presidente observou que a ampla campanha de vacinação preparou o cenário para que a maioria dos americanos tenha um verão relativamente normal, à medida que as empresas reabrem e os empregadores contratem.

"Estamos a entrar num verão muito diferente em comparação com o ano passado", disse o presidente.

Apesar do anúncio, Biden tem como meta vacinar 70% dos americanos adultos pelo menos parcialmente até 04 de julho, ou seja, em pouco mais de duas semanas.

Cerca de 168 milhões de adultos no país, ou 65,1% da população dos Estados Unidos com 18 anos ou mais, receberam pelo menos uma dose da vacina covid-19 até sexta-feira, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

O ritmo de novas vacinações nos EUA caiu significativamente de um pico de quase 2 milhões por dia há cerca de dois meses, o que pode dificultar a possibilidade de Biden de atingir a meta de 70%.

