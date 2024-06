"A economia colapsou, não havia empregos, o desemprego subiu para 15%, foi terrível", afirmou Biden no debate, ao ser questionado sobre a elevada inflação e a pressão dos preços sobre os consumidores.

O debate moderado pela CNN foi o primeiro de sempre entre um ex-presidente e um Presidente em funções, que se enfrentam pelos próximos quatro anos na Casa Branca.

"Estamos a trabalhar arduamente para lidar com estes problemas", disse Biden, caracterizando o que foi deixado pelo antecessor como "caos".

Donald Trump refutou de forma incisiva esta caracterização, declarando que no seu mandato os Estados Unidos tiveram "a melhor economia na história do país" e "toda a gente estava maravilhada".

O ex-presidente defendeu os gastos "necessários" durante a pandemia de covid-19 e disse que nunca recebeu o crédito devido por ter tirado o país da crise da pandemia.

"Os únicos empregos que ele criou foram para imigrantes ilegais", argumentou Trump, virando-se para Biden.

O republicano também defendeu os cortes de impostos que beneficiaram mais as grandes empresas e os mais ricos, garantindo que o governo conseguiu mais receitas com taxas mais baixas.

"Os cortes de impostos levaram à melhor economia que alguma vez vimos", disse Trump. "Estávamos prontos para começar a pagar a dívida", defendeu, quando confrontado com o aumento significativo do défice durante a sua administração.

Pelo seu lado, Joe Biden argumentou que herdou 9% de inflação e que a economia durante Trump destruiu mais empregos que os que criou.

"Ele é o único que pensa que esta era a melhor economia do mundo", disse Biden. "Ele premiou os ricos", continuou, frisando que Trump levou à "maior dívida nacional de qualquer presidente" e que se os milionários pagassem uma taxa de impostos justa seria possível financiar todo o tipo de programas sociais, incluindo subsídios para creches.

Trump disse que, se for eleito em novembro, vai impor tarifas de 10% a todos os bens importados e permitir responder aos países que têm estado a "ludibriar" os EUA, nomeando especificamente a China.

Também contrariou Biden dizendo que ele não herdou nenhuma inflação.

Este primeiro debate presidencial de 2024 teve a duração de 90 minutos, com dois intervalos comerciais, e decorre num estúdio do canal CNN em Atlanta, estado da Geórgia, com a moderação dos jornalistas Jake Tapper e Dana Bash.

O debate, que colocou frente-a-frente Biden e Trump pela primeira vez em quatro anos, aconteceu num momento em que as sondagens mostram uma disputa acirrada entre os dois candidatos e quando faltam menos de cinco meses para as eleições presidenciais.

Para evitar a repetição das cenas caóticas registadas em debates anteriores, foram ditadas regras incomuns, como um debate sem público, o silenciamento dos microfones quando o candidato rival estiver a falar ou a proibição dos candidatos trocarem ideias com a sua equipa durante os intervalos ou de levarem notas escritas para o palco.

Biden e Trump voltarão a enfrentar-se em 10 de setembro, num segundo debate organizado pela rede ABC News.

