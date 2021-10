Biden derruba regra de Trump que retirava fundos a clínicas de planeamento familiar

Washington, 04 out 2021 (Lusa)- A administração do Presidente dos EUA Joe Biden inverteu na segunda-feira uma regra do seu antecessor, Donald Trump, que proibia a atribuição de fundos públicos a clínicas de planeamento familiar que encaminhassem pacientes para clínicas de aborto.