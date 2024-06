"O meu filho [veterano de guerra Beau Biden] não era um perdedor nem um parvo. Você é o parvo. Você é o perdedor", apontou o candidato democrata à reeleição.

Agitado, Biden abandonou o tom calmo que o caracteriza para recordar que recentemente visitou França para o aniversário do desembarque dos aliados da Normandia na 2ª Guerra Mundial e visitou o cemitério de militares mortos em combate, a que Trump se recusou a ir enquanto presidente.

Segundo revelou a revista The Atlantic citando vários altos funcionários, quando era presidente Trump disse que não queria visitar os túmulos dos soldados norte-americanos enterrados em Aisne-Marne, o cemitério norte-americano perto de Paris, "por estar cheio de perdedores".

Biden aproveitou para recordar este caso e afirmou que hoje existe "um grande respeito pelos veteranos".

Trump rejeitou a versão, atribuída ao seu ex-chefe de gabinete John Kelly, e disse ter testemunhas de que nunca proferiu tal afirmação sobre os veteranos.

Na sequência, exigiu um pedido de desculpas a Biden por proferir afirmações falsas, o que este recusou.

Este primeiro debate presidencial de 2024 terá a duração de 90 minutos, com dois intervalos comerciais, e decorre num estúdio do canal CNN em Atlanta, estado da Geórgia, com a moderação dos jornalistas Jake Tapper e Dana Bash.

O debate, que coloca frente-a-frente Biden e Trump pela primeira vez em quatro anos, acontece num momento em que as sondagens mostram uma disputa acirrada entre os dois candidatos e quando faltam menos de cinco meses para as eleições presidenciais.

Para evitar a repetição das cenas caóticas registadas em debates anteriores, foram ditadas regras incomuns, como um debate sem público, o silenciamento dos microfones quando o candidato rival estiver a falar ou a proibição dos candidatos trocarem ideias com a sua equipa durante os intervalos ou de levarem notas escritas para o palco.

Biden e Trump voltarão a enfrentar-se em 10 de setembro, num segundo debate organizado pela rede ABC News.

PDF // PDF

Lusa/Fim