Fonte do ministério da Saúde confirmou à Lusa que Beja vai prosseguir para a terceira fase de desconfinamento, ao contrário do que na quinta-feira foi anunciado, depois de a Direção-geral da Saúde (DGS) ter retificado a incidência cumulativa da covid-19 a 14 dias por 100.000 habitantes no concelho para o período de 31 de março a 13 de abril de 2021.

"A incidência cumulativa a 14 dias no período referido é assim de 107 casos por 100.000 habitantes", abaixo do limite dos 120 casos por 100.000 habitantes, informou a DGS.

Nas medidas anunciadas pelo Governo na quinta-feira, Beja estava incluída nos concelhos que não vão passar à fase seguinte do desconfinamento que se inicia na próxima segunda-feira, por terem "duas avaliações sucessivas em situação de risco".

Com a saída de Beja do grupo, não prosseguem para a nova fase seis concelhos, com duas avaliações sucessivas de mais de 120 casos por 100 mil habitantes, mantendo as restrições atualmente em vigor.

São eles Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela.

Além destes, os concelhos de Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior vão regressar na segunda-feira às regras que vigoravam no continente português no início do processo de desconfinamento em curso, iniciado em 15 de março.

A generalidade dos restantes concelhos segue em frente para a terceira de quatro fases previstas pelo Governo.

