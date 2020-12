"É importante que as famílias garantam e preparem uma quantidade de comida e água em casa, suficientes para pelo menos alguns dias", disse, em declarações à imprensa, o vereador da área de Construção, Saneamento e Urbanização do Conselho Autárquico da Cidade da Beira, Albano Caris.

Em causa está um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inam) de Moçambique sobre uma tempestade tropical, que já está no canal de Moçambique, evoluir até ao ponto de tempestade tropical severa (ciclone) e atingir a costa moçambicana na quarta-feira, com destaque para as províncias de Zambézia e Sofala, no centro do país.