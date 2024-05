"Paulo Rangel tem de se responsabilizar pela posição de Portugal relativamente aquilo que está a acontecer", afirmou Mariana Mortágua, na conferência de imprensa de encerramento das jornadas parlamentares do BE, na Assembleia Legislativa da Madeira, no Funchal.

Mariana Mortágua defendeu que o país "não pode ficar indiferente", apontando que o "representante de Portugal tem de representar o povo português para travar um genocídio, para travar uma política que está a assassinar, a exterminar um povo, a matar mulheres e crianças inocentes".

A coordenadora do Bloco referiu que Israel está a invadir Rafah, "uma última etapa de uma política de genocídio, que tem por objetivo exterminar o povo palestino e ocupar todo o território que era da Palestina em Gaza".

"Israel tem de ser travado na comunidade internacional por sanções, por penalizações económicas, por todos os instrumentos que foram utilizados para acabar com o Apartheid na África do Sul ou para combater a invasão de Putin à Ucrânia", considerou.

"E essa é responsabilidade do Estado Português e nós queremos que o Governo português se responsabilize, que assuma que o que está em causa na Palestina é um genocídio, é uma política de extermínio e de ocupação, e que se pronuncie e que faça tudo o que tem a fazer na comunidade internacional para travar esta política", exigiu.

Mariana Mortágua manifestou ainda solidariedade para com o povo palestiniano e para com todos aqueles que em vários países se manifestam em solidariedade com o povo palestiniano "mesmo sendo reprimidos por isso".

"O Governo de Israel está a cometer crimes de guerra. O Governo de Benjamin Netanyahu está a cometer crimes de guerra enquanto falamos. E Israel e o Governo de Netanyahu têm de ser julgados por esses crimes de guerra que estão a cometer contra o povo da Palestina", reforçou a coordenadora do BE.

TFS // ACLLusa/Fim