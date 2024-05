O vencedor da Volta a França em 2020 e 2021 impôs-se nos 222 quilómetros da etapa 'rainha' da corrida, entre Manerba del Garda e a estância de esqui de Mottolino, em Livigno, em 06:11.41 horas, menos 29 segundos do que o colombiano Nairo Quintana (Movistar), vencedor do Tour em 2014, segundo.

Pogacar, que lidera a classificação geral desde a segunda etapa, continua com a camisola rosa, agora com 06.41 minutos sobre o britânico Geraint Thomas (INEOS) e 06.56 sobre o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe), que hoje cederam 02.50 face à arrancada em solitário do esloveno a 14 quilómetros da chegada.

Na segunda-feira, o pelotão da 'corsa rosa' vai gozar o segundo dia de descanso da 107.ª edição, voltando à estrada na terça-feira, com a 16.ª etapa, entre Livigno e o monte Pana, em Santa Cristina Valgardena, numa viagem com 206 quilómetros e três contagens para o prémio de montanha, uma de categoria especial, uma de primeira e outra de segunda, coincidente com a meta.

JP // JP

Lusa/Fim