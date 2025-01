Dados enviados à agência Lusa pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) mostram ainda que, a nível nacional, a capacidade total de armazenamento nas 80 albufeiras está nos 77%.

"As chuvas dos últimos dias continuam a recuperar as albufeiras do Algarve de 34% para 49%", lê-se na informação fornecida pela entidade responsável pela implementação das políticas de ambiente em Portugal.

De acordo com a nota, as reservas de água permitem assegurar "todas as utilizações do Algarve para mais de um ano".

O armazenamento de água na região mais a sul de Portugal continental passou dos 135 hectómetros cúbicos (hm3), há um ano, para 218 hm3, no início desta semana.

Enquanto as barragens do sotavento algarvio (leste) aumentaram muito o seu armazenamento e estão com uma capacidade muito acima dos 50%, as do barlavento (oeste) continuam com dificuldade em preencher as mesmas percentagens, devido às chuvas menos abundantes.

No sotavento, a barragem de Odeleite está agora com 74% da sua capacidade (96,20 hm3) e a de Beliche com 66% (31,60 hm3).

No barlavento as percentagens são menos importantes, com Odelouca a registar 37% da sua capacidade (58,63 hm3), a do Arade 17% (4,86 hm3), a da Bravura 14% (5,04 hm3) e a do Funcho 45% (21,51 hm3).

