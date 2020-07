No final de uma nova ronda de negociações em Londres, Michel Barnier, que foi escolhido por Bruxelas para negociar a relação futura com o Reino Unido, sublinhou que "poucos progressos" foram alcançados em duas questões cruciais: as condições de uma concorrência equitativa e pescas.

A posição do Reino Unido sobre estas matérias torna a conclusão "de um acordo comercial pouco provável", lamentou.

Mesmo assim, Michel Barnier considerou que as conversações na capital britânica foram construtivas.

Também o Governo britânico admitiu hoje que não vai ser possível alcançar um acordo pós-Brexit (saída britânica do bloco comunitário) com a UE até ao final do mês, alegando "áreas de desacordo substanciais", atirando um possível acordo para setembro.

"Infelizmente, é claro que não alcançaremos em julho o entendimento antecipado dos princípios subjacentes a qualquer acordo que foi definido como objetivo na Reunião de Alto Nível em 15 de junho", referiu, por sua vez, o negociador-chefe do Reino Unido, David Frost, em comunicado.

Na altura, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, manifestou-se convicto na possibilidade de um acordo até ao final deste mês.

Porém, segundo Frost, as propostas da UE até agora não respondem aos princípios determinados pelo Governo britânico e, portanto, "permanecem áreas de desacordo substanciais".

A próxima ronda de negociações está agendada para a próxima semana em Londres e depois as negociações só serão retomadas a 17 de agosto, reduzindo o tempo para chegar a um entendimento, mas Frost admite que seja possível um acordo em setembro.

A fase de transição que foi negociada após a saída formal do Reino Unido da UE, a 31 de janeiro deste ano, e que manteve o acesso do país às estruturas europeias e ao mercado único europeu termina a 31 de dezembro.

Se a UE e o seu antigo parceiro não conseguirem chegar a um acordo nessa data, apenas as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), nomeadamente os direitos aduaneiros, serão aplicáveis a partir de janeiro de 2021 às relações comerciais entre Londres e os 27.

SCA (BM) // ANP

Lusa/Fim