"Pela terceira vez, damos continuidade a um evento que já se afirmou no panorama regional, ao garantirmos a presença de artistas nacionais e locais num ambiente intimista que só o Auditório do Ramo Grande pode proporcionar", afirmou a presidente da autarquia praiense, em conferência de imprensa, que serviu para apresentar a terceira edição da iniciativa.

O festival Concertos Únicos 2024/25 vai contar com a presença dos músicos Bárbara Tinoco, Miguel Araújo e André Sardet que vão atuar no auditório do Ramo Grande a 07 de dezembro, 01 de fevereiro e 05 de abril de 2025, respetivamente.

"Esta é uma forma de mostrarmos como se pode fazer boa cultura na Praia da Vitória e por isso abraçamos este projeto com grande convicção", defendeu a autarca Vânia Ferreira.

Já a vereadora com o pelouro da Cultura destacou a importância de o evento para a Praia da Vitória afirmar-se como um "destino cultural musical" durante a época baixa.

"Pretendemos que a Praia da Vitória seja reconhecida como um destino cultural musical de referência também em época baixa. Este evento vem complementar a diversidade cultural de eventos que decorrem ao longo do ano", declarou Paula Sousa.

O município releva ainda que na primeira parte dos concertos está "prevista a atuação de artistas locais emergentes, cujos nomes serão revelados brevemente".

Os bilhetes vão estar à venda a partir de sexta-feira na plataforma Blueticket ou a partir da próxima semana na Academia de Juventude e Artes da Ilha Terceira.

RPYP // TDI

Lisa/Fim