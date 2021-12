"Numa altura em que Cabo Verde se recupera da maior contração económica da história e se busca aproveitar o momento para embarcar numa agenda de reformas ambiciosas, esta operação vem apoiar ações de políticas públicas para lançar as bases para uma recuperação económica que passe por reduzir riscos fiscais e melhorar a transparência das dívidas, fortalecer a resiliência dos agregados familiares mais pobres e vulneráveis, em particular para as mulheres, e promover uma retoma sustentável da parte do setor privado," explicou diretor nacional do Banco Mundial para Cabo Verde, Nathan Belete, citado em nota de imprensa da instituição.

Segundo a mesma fonte, os 30 milhões de dólares (26,5 milhões de euros) serão para apoiar os esforços do Governo no fortalecimento de políticas para uma recuperação sustentável, equitativa e mais ecológica, após a crise da covid-19 em Cabo Verde.

O Banco Mundial adiantou ainda que esta operação é a primeira de duas que estão alinhadas com as prioridades do Governo, delineadas na sua estratégia de recuperação, Cabo Verde Ambição 2030.

"O programa apoia reformas para reduzir riscos fiscais e melhorar a transparência de dívidas, através do fortalecimento da gestão de riscos fiscais, e melhorar a qualidade, frequência e cobertura dos relatórios de dívida pública, incluindo das Empresas Estatais", referiu.

O apoio vai ser direcionado ainda ao programa de resposta à covid-19, ao fortalecimento do sistema de proteção social, com vista a permitir uma resposta mais rápida e bem delineada a choques externos.

"Por fim, a operação promove investimentos privados com responsabilidade social e ambiental no turismo e na aquacultura", terminou o Banco Mundial, esperando que o programa de reformas apoiado pela operação tenha "efeitos positivos sobre a pobreza, o impacto social e ambiental e no aumento da resiliência da economia face a choques externos.

O Banco Mundial referiu ainda que neste momento está a apoiar Cabo Verde através de nove projetos, num compromisso total de 186 milhões de dólares, um projeto regional no montante de 15 milhões de dólares, juntamente com um programa abrangente de serviços analíticos.

"Essas atividades contribuem para o crescimento e desenvolvimento económico global do país, por via da implementação de reformas económicas relacionadas com os transportes, a governança, o desenvolvimento do setor privado, a diversificação e competitividade do turismo, a inclusão social e produtiva, a capacidade de gestão da dívida, o desenvolvimento humano e a transformação digital", enumerou.

A pandemia da covid-19 teve grandes impactos em Cabo Verde, que registou uma recessão económica histórica de 14,8% em 2020, dívida pública ultrapassou os 150% do PIB e o turismo, o grande motor da economia, teve uma redução de mais de 60%.

O país já aponta alguma recuperação económica, com a chegada dos primeiros navios de cruzeiros e de voos 'chartes' de alguns países europeus, alívio das restrições e um reduzido número de casos diários de covid-19.

Desde o início da pandemia, Cabo Verde registou um total acumulado de 38.453 casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 37.980 foram dados como recuperados, 351 resultaram em óbito e há 97 casos ativos.

Até segunda-feira, o país já tinha vacinado 83,3% da sua população maior de 18 anos com uma dose das vacinas, enquanto 68,7% de pessoas já receberam as duas doses.

