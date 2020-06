A medida - que implica que o programa de flexibilização quantitativa da compra de dívida pública e privada aumente em mil milhões de libras (cerca de 1,115 mil milhões de euros) para 745 mil milhões de libras (832,5 mil milhões de euros) - foi tomada no final de uma reunião do Comité de Política Monetária do banco emissor britânico, após a economia ter sido avaliada no âmbito da atual crise da covid-19.

No final de março, a entidade tinha baixado o preço do dinheiro de 0,25% para 0,1% para apoiar a economia face ao impacto causado pela pandemia da covid-19.

MC // MSF

Lusa/Fim