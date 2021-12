No estado de Selangor morreram 20 pessoas e em Pahang outras sete pessoas, de acordo com a agência Bernama, sendo que o balanço de vítimas pode aumentar nos próximos dias.

As chuvas torrenciais provocaram inundações em várias cidades e povoações, obrigando à retirada de milhares de pessoas dos locais onde residem.

A região de Selangor, próximo de Kuala Lumpur, foi uma das mais afetadas.

De acordo com as mais recentes informações das autoridades, cerca de 65 mil pessoas tiveram de abandonar os locais onde habitam, sobretudo nos estados de Selangor e Pahang.

As inundações são habituais na Malásia, mas o efeito das chuvas do passado fim de semana foi mais grave do que em 2014, altura em que se registaram estragos avultados provocados pelo mau tempo.

O aquecimento global é a causa do agravamento da situação, na época das chuvas.

A gestão da crise está a ser criticada pela oposição ao Governo, que pediu a abertura de um inquérito sobre a suposta falta de coordenação e de respostas adequadas durante o fim de semana.

