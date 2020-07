A decisão, que envolve a concessão dos terrenos para a implementação do projeto "Salamansabay" por parte dos privados ITS -- Imobiliária Turística de Salamansa, consta de uma resolução do Conselho de Ministros de 27 de julho, a que a Lusa teve hoje acesso, autorizando o negócio.

Esses terrenos de praia pertencem à Zona de Desenvolvimento Turístico Integral de Salamansa, declarada para esse efeito tendo em conta o seu "valor paisagístico e natural", em cujo território "só deverá corresponder a um uso e ocupação turísticos", lê-se.