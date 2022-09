"Lamentamos profundamente as declarações da presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi durante a sua visita à Arménia. As acusações injustas e infundadas de Pelosi contra o Azerbaijão são inaceitáveis", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa declaração.

Nancy Pelosi condenou hoje em Erevan, capital da Arménia, os "ataques mortíferos" do Azerbaijão contra aquele país.

"Em nome do Congresso, condenamos firmemente os ataques mortíferos do Azerbaijão contra o território arménio", disse Pelosi numa conferência de imprensa conjunta com o presidente do parlamento arménio, Alen Simonián.

A responsável política norte-americana afirmou ainda que Washington confirmou ter sido o Azerbaijão a atacar a Arménia. "O Congresso elaborou uma resolução que condenará a agressão do Azerbaijão", disse, prometendo continuar a ajudar a Arménia na luta contra a violação da sua fronteira.

Por seu turno, para as autoridades do Azerbaijão, toda a responsabilidade pela tensão fronteira recai sobre a Arménia.

Nos confrontos que eclodiram entre as partes em 13 de setembro, mais de 210 soldados de ambos os lados foram mortos.

