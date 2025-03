Aviso amarelo de agitação marítima para nove distritos no Continente e Madeira

Porto, 23 mar 2025 (Lusa) -- O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou hoje um aviso amarelo de agitação marítima para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra, Braga e Madeira.