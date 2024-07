Segundo uma nota camarária, o município registou, nos primeiros seis meses do ano, um crescimento de 19% no número de visitantes de museus (mais 19.000 visitantes) e de 41% no número de visitantes de espaços turísticos (mais 14.000 visitantes), comparativamente ao mesmo período de 2023, ano que já tinha sido recordista em termos turísticos.

No primeiro semestre deste ano, de acordo com dados da autarquia, o município contabilizou o número de 100.415 visitantes aos Museus de Aveiro (Santa Joana, Cidade, Arte Nova e Troncalhada), à Galeria da Antiga Capitania, à Igreja das Carmelitas e à Galeria Morgados da Pedricosa. Os espaços turísticos, nomeadamente a Loja Turismo & Museus e Estação, receberam 34.156 visitantes.

Em termos comparativos a 2023, os Museus de Aveiro tinham contabilizado apenas 81.419 visitantes e os espaços turísticos 20.143 -- números, que já por si, eram superiores a 2022, refere a mesma nota.

"É um notável crescimento que vamos concretizando a cada mês", disse o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, citado na mesma nota, considerando que este resultado é fruto do trabalho liderado pela autarquia em conjunto com várias entidades públicas, associações empresarias e empresas privadas do setor da hotelaria, alojamento local, operadores turísticos e marítimo-turísticos, entre outros.

O autarca referiu ainda que o município pretende dar continuidade a este sucesso, na segunda metade de 2024, adiantando que além do programa de Aveiro 2024 -- Capital Portuguesa da Cultura, são esperados eventos muito importantes para o setor do Turismo, organizados por entidades de relevo nacional, tais como o Congresso da AHRESP/Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (11 e 12 de outubro).

