O despacho, emitido pela Infraestruturas de Portugal (IP) autoriza a assunção de encargos plurianuais relativos ao contrato para a "Linha do Vouga - entre Águeda e Aveiro - renovação da superestrutura de via -- execução", previstos no Plano Nacional de Investimentos 2030.

O documento esclarece que a empreitada, com um preço base de 4,35 milhões de euros, tem execução plurianual, abrangendo os anos de 2024 e 2025, estando o objeto a contratar enquadrado nos procedimentos necessários à execução do Plano Nacional de Investimentos 2030.

A repartição determina uma verba de 600 mil euros para o ano de 2024 e uma tranche de 3,75 milhões de euros para 2025, podendo o montante fixado para cada ano económico ser acrescido do saldo apurado no ano anterior.

Na reunião de 01 de fevereiro, o conselho de administração executivo da IP deliberou igualmente lançar o procedimento pré-contratual necessário à contratação da execução da "Linha do Vouga - entre Águeda e Aveiro - Renovação da superestrutura de via - Execução", pelo valor de 4,35 milhões de euros.

Esta intervenção junta-se a outras que estão a decorrer e vão continuar de forma faseada até 2025, num montante global estimado de 34 milhões de euros.

O plano abrange os 96 quilómetros de extensão da Linha Vouga, entre Espinho e Aveiro, e contempla a renovação da superestrutura de via, com substituição integral de carril, travessas e fixações, balastragem de via e ataque mecânico pesado, bem como a automatização de passagens de nível.

Neste momento, de acordo com fonte da IP, já está concluída a renovação dos troços Sernada do Vouga - Águeda e Vila da Feira -- Oliveira de Azeméis e, no primeiro trimestre deste ano, deverá arrancar a obra para a renovação do troço entre Oliveira de Azeméis e Sernada do Vouga.

Segundo a IP, a reabilitação da Linha do Vouga irá permitir alcançar vários benefícios, nomeadamente a melhoria da mobilidade, o reforço da segurança com a redução da sinistralidade e de congestionamento e a redução dos tempos de viagem.

