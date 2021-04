Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), explica que os dois casos em Ermera são de duas pessoas que viajaram de Díli para a zona de Letefoho no passado dia 26 de março e que residiam na aldeia Gólgota, em Comoro, um dos focos de infeções em Díli.

"A equipa conjunta de saúde está a fazer o rastreio de contactos dos casos", explica a nota.

No caso de Díli os 37 casos hoje anunciados fazem aumentar para 493 o número de infeções detetadas na capital timorense desde 07 de março, havendo atualmente 48 focos da doença, entre eles dois novos, um na Aldeia Metin 4 (Bebonuk) e outro na Aldeia 01 de Setembro (Vila Verde).

O CIGC explica que as zonas em alerta vermelho -- com elevado nível de transmissão -- são os sucos (divisão administrativa) de Madohi, Bebobuk, Fatuhada, Comoro, Bairro Pité, Motael, Kulu-Hun, Lahane Oriental e Becora.

Nas últimas 24 horas foram ainda dados como recuperados um total de três pessoas, pelo que o número de casos ativos de infeção com o SARS-CoV-2 e de doentes com a covid-19 é de 451, novo máximo no país.

Só quatro dos casos hoje detetados tinham sintomas da covid-19, sendo que atualmente no país há um paciente em estado grave, uma mulher com comorbidade, que continua a receber assistência médica no Centro de Vera Cruz, em Díli, e está em condição "estável", segundo o último relatório clínico.

O número de casos positivos detetados corresponde a 3,18% dos 1.228 testes realizados neste período de 24 horas, também este um novo máximo de testagem diária.

Como os novos casos aumentam para 643 o total de casos desde o início da pandemia.

Timor-Leste vive, atualmente, o pior momento desde o início da pandemia, estando pelo menos até 02 de maio em estado de emergência em todo o país.

Hoje, o Governo aprovou a renovação da cerca sanitária e confinamento obrigatório até 17 de abril em Díli e até 10 de abril, pelo menos, em Baucau e Viqueque.

O CIGC informou também que no âmbito do processo de rastreio aleatório, as equipas de vigilância recolheram na ilha de Ataúro, em frente a Díli, um total de 306 amostras, todas elas com resultados negativos.

ASP // MSF

Lusa/FIm