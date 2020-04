A Guiné-Bissau registou até hoje 74 casos de covid-19, entre os quais se encontra uma vítima mortal e 18 recuperados.

O médico Tumane Baldé, porta-voz do Centro de Operações de Emergência de Saúde, disse também que as brigadas de resposta rápida estão por toda a Guiné-Bissau a identificar pessoas que tiveram contactos com a vítima mortal.